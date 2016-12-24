В Мордовию поступила новая партия вакцин от коронавирусной инфекции

На днях в Мордовию поступило почти 810 тысяч доз вакцин от коронавирусной инфекции. Среди них более 580 тысяч «Спутник V», более 187 тысяч «Спутник Лайт», более 31 тысячи доз «Эпиваккорона», а также «Ковивак» и «Спутник М».

Министерство здравоохранения Республики Мордовия напоминает, что симптомы заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:

- высокая температура тела;

- головная боль;

- слабость;

- кашель;

- затрудненное дыхание;

- боли в мышцах;

- тошнота;

- рвота;

- диарея.

Всего на 22 ноября в республике привито 843425 человек, из них ревакцинировано 353117, первично - 490308 человек.