В Мордовию поступила новая партия вакцин от коронавирусной инфекции

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На днях в Мордовию поступило почти 810 тысяч доз вакцин от коронавирусной инфекции. Среди них более 580 тысяч «Спутник V», более 187 тысяч «Спутник Лайт», более 31 тысячи доз «Эпиваккорона», а также «Ковивак» и «Спутник М».
Министерство здравоохранения Республики Мордовия напоминает, что симптомы заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:
- высокая температура тела;
- головная боль;
- слабость;
- кашель;
- затрудненное дыхание;
- боли в мышцах;
- тошнота;
- рвота;
- диарея.
Всего на 22 ноября в республике привито 843425 человек, из них ревакцинировано 353117, первично - 490308 человек.
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