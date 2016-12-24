В Рузаевском районе открылся обновленный Приреченский сельский клуб

В Приреченском сельском клубе завершился капитальный ремонт. Работы здесь велись в рамках национального проекта «Культура». Преобразились зрительный и хореографический залы, фойе, кабинеты для работы клубных формирований. Благодаря федеральному партийному проекту «Культура малой Родины» были куплены кресла для зрительного зала на 250 мест, современное звуковое оборудование и занавес для сцены.

«У Приреченского клуба начался новый этап жизни. Сейчас здесь созданы комфортные условия для занятий творчеством по разным направлениям. Это позволит организовать досуг сельских жителей на более высоком уровне», - отметила Министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина.

Оснащение клуба продолжится и в следующем году. При поддержке Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ здесь будет оборудована еще одна студия либо мастерская.