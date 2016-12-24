В Темниковском районе «Агростартап» помог открыть новую мясную ферму

В 2021 году гранты программы «Агростартап», которая реализуется в Мордовии в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», получили 15 крестьянско-фермерских хозяйств.

В этом году такая поддержка от государства помогла начать собственное дело жителям деревни Русское Темниковского района Шамилю и Оксане Поздняковым начать собственное дело. Они открыли мясную ферму. На развитие своего крестьянского фермерского хозяйства супруги получили грант – почти 5 миллионов рублей. Благодаря этим средствам они приобрели коров и начали строить зимнее стойло.

Следующий этап для молодых фермеров – покупка оборудования и сельхозтехники. Реализовывать продукцию Поздняковы планируют в Сарове и Санкт-Петербурге.