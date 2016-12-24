В Доме Республики обсудили противодействие экстремизму

Артем Здунов 23 ноября провел внеочередное заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Мордовия. В совещании приняли участие члены Правительства и представители правоохранительного блока региона.



Обсудили, как реализуется Стратегия противодействия экстремизму в республике на период до 2025 года. О проводимой работе доложили начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по РМ Сергей Карташов, министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина, министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков.



Состоялась дискуссия об эффективности проводимых мероприятий, направленных на противодействие распространению экстремистской и террористической идеологии, пресечение экстремистских проявлений в молодежной среде и в сети Интернет.



Глава Мордовии обратил внимание: стратегия была принята в конце прошлого года и не учитывает проведение специальной военной операции. Поэтому руководитель региона дал поручение доработать документ, включив в него дополнительные пункты.



«План мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму необходимо скорректировать с учетом новых реалий, - подчеркнул Артем Здунов. – У нас увеличивается количество вынужденных переселенцев, потому что появился такой инструмент, как жилищный сертификат, который позволяет нам принимать этих людей на постоянное жительство в Мордовии. Нам не хватает трудовых мигрантов, на некоторых предприятиях недобор персонала составляет до тысячи человек. Поэтому мы вынуждены привлекать ресурсы из стран ближнего зарубежья. Все это требует дополнительного контроля со стороны ответственных ведомств».



Глава Мордовии потребовал от всех органов исполнительной власти в десятидневный срок подготовить свои предложения для внесения дополнений в документ.