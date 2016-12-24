Заключенному мордовской колонии накинули срок за мошенничество на зоне

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Отбывающий наказание в одной из мордовских колоний 40-летний житель Волгоградской области по решению суда задержится за решеткой на лишние полтора года. Он выманил у сокамерника деньги на условно-досрочное освобождение и кинул «кореша».
В ходе расследования было установлено, что заключенный колонии в Зубово-Полянском районе Мордовии осенью 2020 года предложил другому сидельцу свои услуги по облегчению тюремной участи. Он рассказал про свои «реальные связи», с помощью которых можно решить вопрос с переводом на более мягкие условия содержания с последующим условно-досрочным освобождением. На худой конец, обещал перевод в другое исправительное учреждение – поближе к месту постоянного жительства.
В действительности ничего «влиятельный зек» сделать не мог, но за свои старания запросил вознаграждение в 35 тысяч рублей. Сокамерник принял все за чистую монету и попросил помощи у своего отца. В результате, родственник «решалы» за решеткой получил на банковскую карту два денежных перевода на оговоренную сумму.
Понятно, что никаких послаблений заплативший деньги заключенный не получил. Поэтому эта тюремная махинация вскоре легла в основу уголовного дела по статье о мошенничестве.
При рассмотрении в суде свою вину фигурант признал полностью. Приговором с учетом неотбытого наказания ему назначено 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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