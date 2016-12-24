В Мордовии завершился очередной этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»

На страже стальных магистралей России
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Это всероссийское мероприятие, которое проходило в разных регионах страны. Сотрудники УНК Мордовии совместно с представителями горадминистрации и волонтерами закрашивали надписи на фасадах многоквартирных домов, проводили встречи с школьниками и студентами, проводили беседы в трудовых коллективах и профилактические акции.
Надписи можно встретить где угодно. Однако чаще всего их размещают на стенах и фасадах зданий в людных местах. В зоне особого риска – образовательные учреждения. При этом наркосбытчики и посредники смертельного бизнеса даже рады такому соседству, ведь «подсесть» на запрещенку могут дети, а они наиболее неустойчивы к подобным вещам.
В Саранске вместе с полицейскими с таким незаконным стрит-артом активно борются городские власти. Ольга Ручина, заместитель директора департамента по социальной политике администрации г.о. Саранск, считает, что это работа важна и необходима, чтобы прекратить поток запрещенных веществ.
Еще один важный аспект в борьбе с запрещенными веществами — избавление от наркозависимости. Помочь в этом могут реабилитационные центры.
Наркомания — это не только беда и личная трагедия столкнувшегося с ней человека, но и всеобщее горе. Ежегодно от потребления запрещенных веществ гибнет очень много людей, в том числе и дети. Справиться с этой напастью можно только сообща, поэтому если вы стали свидетелем нанесения подобных надписей или получили информацию о месте нахождения наркотиков и наркопритонов, позвоните в полицию и сообщите, где торгуют смертью.
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В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
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