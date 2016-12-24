Юрий Вандаев – заслуженный работник физической культуры Рос-сии

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Это высокое звание за многолетний труд и большой личный вклад в формирование будущих чемпионов тренеру спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту присвоил Президент России.
Физической культуре Юрий Вандаев посвятил 24 года жизни. С 1999 года он - тренер спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту, последние 9 лет возглавляет сборную Мордовии.
Кататься на велосипеде – в том числе как спортсмен – Юрий Вандаев начал еще в детстве, однако изначально свою жизнь с этим видом спорта связать не планировал. Судьба распорядилась по-своему: сначала это был спортклуб Механического завода, затем уже нынешнее место работы.
«Меня встретил Андрей Раков, на тот момент директор ВМХ-центра, он предложил работу, так все и началось», - вспоминает Юрий Вандаев.
За годы работы тренером он подготовил множество мастеров спорта, как международного, так и всероссийского уровня. Его воспитанники неоднократно становились чемпионами России и мира. На протяжении нескольких лет Юрию Вандаеву присуждали гранты Главы РМ как лучшему тренеру-преподавателю спорта республики по работе с детьми до 17 лет. Награда Президента в копилке достижений - самая высокая и почетная.
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