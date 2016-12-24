Фельдшер «скорой помощи» из Саранска награждена медалью Луки Крымского

Традиции Луки Крымского живут. Святитель, начинавший свой путь в качестве врача, в некотором роде наш земляк, ведь именно в Ардатове он принимал и лечил первых пациентов, был земским доктором. Он внес большой вклад в развитие хирургии и регионарной анестезии, излечил тысячи больных.

Российские медики и сегодня так же самоотверженно посвящают себя заботе о пациентах, поэтому медаль Луки Крымского – одна из самых высоких для медицинского сообщества. Указом Президента России Владимира Путина этот знак отличия присвоен сразу четверым медикам из Мордовии. Это врач инфекционной больницы Людмила Демидова, фельдшер скорой помощи Валентина Ёжикова, заведующая поликлиникой № 2 Ирина Ермакова и медсестра республиканской больницы № 5 Татьяна Камаева.

Фельдшер скорой помощи подстанции №2 станции скорой медицинской помощи Саранска Валентина Ёжикова считает медицину делом всей своей жизни. С малых лет женщина мечтала стать врачом и стремилась помогать людям. К окончанию восьмого класса это стремление окрепло и Валентина поступила в медицинское училище.

Затем девушка устроилась медсестрой в детскую поликлинику, а через 3 года переучилась на фельдшера. Тут-то она и обрела свое призвание – в бригаде скорой медицинской помощи Валентина Ёжикова спасает человеческие жизни 36 лет. Во время пандемии она в числе первых сотрудников скорой медицинской помощи вышла на передовую.

Коллеги уверены: награда — по труду. Про Валентину в коллективе говорят только хорошее, для многих она стала наставником, опорой и поддержкой. «Эта медаль — награда всего коллектива — в лице главврача, заведующей, врачей. Я прихожу на работу с удовольствием, это моя вторая семья — большая и дружная», - отмечает сама Валентина Ёжикова.