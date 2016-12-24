Мастер производственного обучения из Саранска указом Президента РФ награждена знаком отличия

Социальная ответственность бизнеса
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Одна из лучших наставников молодых профессионалов трудится в Саранском Политехническом техникуме. Мастер производственного обучения Ольга Федякова более 35 лет работает в системе среднего профессионального образования, из них последние десять лет готовит студентов на всероссийские конкурсы профессионального мастерства.
Указом президента России за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов Ольга Федякова награждена знаком отличия «За наставничество». Она – пример кулинарного и педагогического мастерства для студентов, молодых специалистов и своих коллег.
Ольга Федякова обучает от первокурсников до выпускников, читает лекции студентам, и помогает закрепить полученные знания на практике. Ее подопечные — регулярные участники чемпионатов профессионального мастерства. Например, студентку Евгению Аверкину Ольга Федякова готовила к чемпионату Абилимпикс. Позади — два выступления, и оба раза они прошли успешно.
Мастер производственного обучения поддерживают связь со своими студентами даже после выпускного.
«Очень приятно, когда выпускники звонят, просят дать советы и делятся планами. Всегда их поддерживаю и помогаю. Значит, я нужна им. Мне очень нравится моя профессия, эту любовь я стараюсь передать своим студентам. Всегда говорю им: наша профессия — кормилица», - улыбается Ольга Федякова.
Несмотря на богатый опыт и успехи - свои и учеников - педагог продолжает учиться и сама. Она регулярно повышает квалификацию, посещает мастер-классы. Возможно в этом - и в невероятной любви к своему делу - и кроется секрет ее успеха.
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Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
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