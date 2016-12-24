Врач из поселка Ромоданово заслужила благодарность Президента России

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Работа врача кабинета неотложной помощи Ромодановской больницы Ольги Зиминой отмечена главой государства Владимиром Путиным. Ее наградили Благодарностью Президента России «за высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции».
Общий медицинский стаж Ольги Зиминой — более 40 лет. «У меня родственники трудились в этой сфере, это и повлияло на выбор будущей профессии. Свой путь начинала в районной поликлинике под руководством заслуженного врача России и Мордовии Владимира Поросенкова. Он был очень талантливым руководителем и просто хорошим человеком», - вспоминает наша героиня.
Затем из памяти всплывают уже тяжелые, ковидные годы. В 2020-ом Ольга Зимина одной из первых отправилась в «красную зону». Круглосуточно приходилось помогать пациентам в ковидном госпитале на базе республиканской офтальмологической больницы в Саранске.
«На первых порах было сложно, со временем привыкли», - вспоминает Ольга Зимина. За этими скупыми словами – долгие часы в защитном костюме, тревога за себя и близких, разлука с семьей - почти месяц она проработала вахтовым методом в ковидном госпитале. Самая ценная награда за нелегкую вахту – осознание: она помогла выздороветь восьми десяткам пациентов с внебольничными пневмониями. Ну, а чуть позже инфекционное отделение пришлось открыть и в Ромодановском районе.
Только с 2019-го по 2021 год к Ольге Зиминой обратились за помощью более 13 тысяч человек. Благодаря ее работе снизилась общая заболеваемость на участке. Она легко находит подход к любому пациенту, и пользуется уважением коллег. Эта награда — не единственная в копилке опытного специалиста. Ее заслуги неоднократно отмечали на региональном и федеральном уровне. С мнением профильного министерства солидарны почти две сотни коллег из Ромодановского района и несметное количество благодарных пациентов.
Ольга Зимина наделена талантом не только в медицинской сфере. В свободное от работы время она занимается творчеством. Результат ее трудов могут наблюдать все жители и гости поселка Ромоданово — на самом въезде в райцентр взгляд приковывает яркий забор, заботливо украшенный руками нашей героини.
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Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
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