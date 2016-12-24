Врач из поселка Ромоданово заслужила благодарность Президента России

Работа врача кабинета неотложной помощи Ромодановской больницы Ольги Зиминой отмечена главой государства Владимиром Путиным. Ее наградили Благодарностью Президента России «за высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции».

Общий медицинский стаж Ольги Зиминой — более 40 лет. «У меня родственники трудились в этой сфере, это и повлияло на выбор будущей профессии. Свой путь начинала в районной поликлинике под руководством заслуженного врача России и Мордовии Владимира Поросенкова. Он был очень талантливым руководителем и просто хорошим человеком», - вспоминает наша героиня.

Затем из памяти всплывают уже тяжелые, ковидные годы. В 2020-ом Ольга Зимина одной из первых отправилась в «красную зону». Круглосуточно приходилось помогать пациентам в ковидном госпитале на базе республиканской офтальмологической больницы в Саранске.

«На первых порах было сложно, со временем привыкли», - вспоминает Ольга Зимина. За этими скупыми словами – долгие часы в защитном костюме, тревога за себя и близких, разлука с семьей - почти месяц она проработала вахтовым методом в ковидном госпитале. Самая ценная награда за нелегкую вахту – осознание: она помогла выздороветь восьми десяткам пациентов с внебольничными пневмониями. Ну, а чуть позже инфекционное отделение пришлось открыть и в Ромодановском районе.

Только с 2019-го по 2021 год к Ольге Зиминой обратились за помощью более 13 тысяч человек. Благодаря ее работе снизилась общая заболеваемость на участке. Она легко находит подход к любому пациенту, и пользуется уважением коллег. Эта награда — не единственная в копилке опытного специалиста. Ее заслуги неоднократно отмечали на региональном и федеральном уровне. С мнением профильного министерства солидарны почти две сотни коллег из Ромодановского района и несметное количество благодарных пациентов.

Ольга Зимина наделена талантом не только в медицинской сфере. В свободное от работы время она занимается творчеством. Результат ее трудов могут наблюдать все жители и гости поселка Ромоданово — на самом въезде в райцентр взгляд приковывает яркий забор, заботливо украшенный руками нашей героини.