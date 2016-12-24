Александр Поздняков стал полным кавалером Ордена славы Республики Мордовия

Указом Главы РМ за особо выдающиеся заслуги в развитии агропромышленного комплекса республики орденом славы Республики Мордовия I степени награжден Александр Поздняков — председатель правления группы компаний «Норов» Кочкуровского района.

Он более 40 лет посвятил развитию агропромышленного комплекса. Благодаря организаторским способностям, опыту и требовательности Александру Позднякову удалось создать многопрофильный агрохолдинг с замкнутым циклом производства.

Родился Александр Поздняков в селе Семилей Кочкуровского района, окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». Прошел путь от токаря на Электровыпрямителе до генерального директора Агрофирмы «Норов». Кроме того, почти два года руководил родным муниципалитетом.

Сейчас Александр Поздняков - член Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по аграрным вопросам, природопользованию и строительству. Носит высокие звания Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации и Республики Мордовия.

Новое направление деятельности агрохолдинга – реализация рекреационного потенциала Кочкуровского района. «Сейчас наша основная задача - создавать не только рабочие места с достойными условиями и высокой заработной платой. Отдыхать тоже важно. Поэтому мы много работаем над новой зоной отдыха, чтобы наши сотрудники чаще отдыхали в кругу семьи, дедушки виделись с внуками, родители проводили время с детьми на природе. Тот, кто хорошо отдыхает — хорошо работает!» - отмечает Александр Поздняков.