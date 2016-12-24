Нетрезвый подросток в Лямбирском районе сел за руль машины и устроил ДТП

Поздно вечером 19 ноября сотрудники Лямбирского отделения ГИБДД приехали на место аварии в селе Большая Елховка. Выяснилось, что 16-летний водитель управлял автомобилем «ВАЗ 21074», принадлежащим его отцу.

Юноша, не имеющий водительского удостоверения и навыков вождения, не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги. В результате ДТП машина получила механические повреждения, пострадавших нет.

Однако при оформлении ДТП полицейские выявили, что водитель был нетрезв. Как рассказали в Госавтоинспекции, на место происшествия вызвали мать несовершеннолетнего нарушителя, в ее присутствии несовершеннолетнего водителя опросили и освидетельствовали. Было установлено состояние опьянения – 0,456 мг на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Вотношении подростка составлены протоколы по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления). Кроме того, нарушитель понесет наказание за управление транспортным средством, не имея на то права. Родители подростка будут также привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.