Нетрезвый подросток в Лямбирском районе сел за руль машины и устроил ДТП

На страже стальных магистралей России
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Поздно вечером 19 ноября сотрудники Лямбирского отделения ГИБДД приехали на место аварии в селе Большая Елховка. Выяснилось, что 16-летний водитель управлял автомобилем «ВАЗ 21074», принадлежащим его отцу.
Юноша, не имеющий водительского удостоверения и навыков вождения, не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги. В результате ДТП машина получила механические повреждения, пострадавших нет.
Однако при оформлении ДТП полицейские выявили, что водитель был нетрезв. Как рассказали в Госавтоинспекции, на место происшествия вызвали мать несовершеннолетнего нарушителя, в ее присутствии несовершеннолетнего водителя опросили и освидетельствовали. Было установлено состояние опьянения – 0,456 мг на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Вотношении подростка составлены протоколы по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления). Кроме того, нарушитель понесет наказание за управление транспортным средством, не имея на то права. Родители подростка будут также привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию