Пьяного водителя-рецидивиста выявили сотрудники ГИБДД в Зубово-Полянском районе

При надзоре за дорожным движением инспектора ДПС остановили ВАЗовскую «99-ую». За рулум находился 25-летний мужчина. При проверке полицейские установили, что он уже лишен права управления, причем пьяным он попадался дважды.

По обоим приговорам мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два с половиной года и обязан отработать 330 часов обязательных работ. На этот раз он также был нетрезв. Медицинское освидетельствование показало 0,667 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. В отношении него составлены были составлены пять протоколов за выявленные административные нарушения. Кроме того, ему грозит уголовное наказание за повторное пьяное вождение.

В Госавтоинспекции РМ отметили, что ДТП с участием водителей в состоянии опьянения зачастую отличаются особой тяжестью последствий. В текущем году в республике зарегистрировано 70 ДТП с участием нетрезвых водителей. Такие аварии забрали жизни 22 человек, 79 получили различные травмы.

Нередки случаи, когда водители транспортных средств, попавшие в ДТП, отказываются от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Таких ДТП зарегистрировано 25, в них скончался 1 человек, 32 получили травмы.