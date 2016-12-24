Глава Мордовии поручил Правительству РМ устранить дисбаланс на рынке труда

Вековая дата
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Об этом Артём Здунов сообщил в телеграм-канале и в своих аккаунтах в социальных сетях.
«Для Мордовии остаётся острой проблема миграции. Меры, принимаемые региональным правительством, пока недостаточные: с одной стороны, фиксируется миграционная убыль, с другой - большая потребность наших производств в квалифицированных кадрах.
Бизнес с новыми инвестиционными проектами создаёт в республике рабочие места - крайне важно, чтобы они заполнялись нашими специалистами. Сигналы о нехватке кадров поступают из Рузаевского, Чамзинского, Дубёнского, Атяшевского районов. Только на предприятия ГК «Хорошее дело» требуются около 500 человек, около 1000 - на Рузхиммаш. И средняя зарплата на Рузхиммаше - около 65 тыс. руб., на птицефабрике «Чамзинская» - около 60 тыс. руб.
Могу констатировать, что сейчас многие наши жители, которые уезжают в другие регионы, не знают о возможностях переобучения, о том, где и на какие позиции возможно трудоустроиться.
Поручил Председателю правительства Владимиру Сидорову навести порядок и представить план действий - конкретные меры, которые позволят устранить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, помогут людям найти работу и жить вместе со своими семьями в родном регионе. Эта задача должна быть решена в кратчайшие сроки».
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