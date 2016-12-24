В селе Такушево отремонтировали Дом культуры

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В селе Такушево Теньгушевского района после капитального ремонта открылся обновленный дом культуры. Здание построили почти полвека назад, и за это время ни разу капитально не ремонтировали. Плачевное состояние сказалось и на культурной жизни села — постоянная сырость мало располагала к творчеству, а холодные кабинеты не добавляли вдохновения.
К преображению дома культуры специалисты приступили в апреле этого года. Они поработали над фасадом, а главное — внутренним содержанием. Теперь в кабинетах стало светло, тепло и уютно. Сейчас в доме культуры проводятся различные кружки, которые посещают более семидесяти человек.
Капитальный ремонт провели в рамках реализации национального проекта «Культура». А в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой родины» закупили необходимое оборудование. Теперь в планах — благоустроить центральную площадь рядом с обновленным домом культуры. Первый шаги в этом направлении сделаны - в этом году по программе комплексное развитие сельских территорий здесь установили детскую площадку.
По этой же программе планируют и дальнейшее благоустройство центральной площади села Такушево. Рядом с детской площадкой появится спортивная, а рядом с памятником героям Великой Отечественной войны планируют сделать Аллею Славы. Так же установят лавочки и уличное освещение. Программа подразумевает трудовое участие местных жителей, свою помощь уже предложили два десятка человек. Здесь готовы трудиться и развивать сельские территории.
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