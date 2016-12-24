У оплаты банковскими картами – много преимуществ

Банковская карта стала универсальным платежным инструментом. Такой вид оплаты обладает рядом видных преимуществ – мобильность и скорость расчетов. С картой не обязательно носить с собой бумажные деньги и мелочь. Кроме того, она позволяет экономить и получать доход.

По словам заместителя управляющего отделением Национального Банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного Управления Центрального банка РФ Марии Конаковой, на начало 2022 года в Мордовии выпущено более 1,2 млн платежных банковских карт. В прошедшем году в нашем регионе платежные карты использовались для совершения безналичных операций в десять раз чаще, чем для снятия наличных денег.

Многие банки реализуют различные программы лояльности для своих клиентов. Карта также позволяет контролировать расходы. Часто банки позволяют установить суточный или месячный лимит. Это максимальная сумма, которую вы можете перевести с карты или снять в банкомате в течение дня или месяца.

Перевод с карты на карту дает возможность оперативно получить или перевести денежные средства. При потере или краже карты, главное – вовремя заблокировать, а затем ее восстановить. Также злоумышленникам сложнее украсть ваши денежные средства, если они находятся не в кошельке, а на банковской карте.