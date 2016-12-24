145 школьников и педагоги в селе Аксеново ставят «класс» нацпроекту «Образование»

Инициативы Президента России Владимира Путина для всей страны уже не просто планы на будущее – реальные результаты работы видны невооруженным глазом. Мордовия – как регион, где около половины населения – сельчане, внимание федерального центра ощущает вдвойне. Без поддержки обеспечить достойный уровень жизни аграриям и их близким было бы не просто сложно – невозможно.

Адресность и ориентация на наиболее активно развивающиеся населенные пункты – приоритет. В глубинке появляются дома, дороги, садики и ФАПы, благоустраиваются общественные территории. Но все же решающим аргументом для молодых семей остается школа.

Если дети получат качественное образование, связать свою жизнь с АПК не страшно, а достойные заработные платы – дополнительный аргумент. Государство также готово поддержать динамично развивающиеся села. Аксеново – яркий тому пример. Одна из новеньких школ, в которой получают знания 145 школьников, построена в этом лямбирском селе.

Здание Аксеновской школы поделено на 2 части. В крыле начального образования - отдельный вход и гардероб, 5 кабинетов, а также комната для игр и отдыха после уроков. Средние и старшие классы также не обделены современным оборудованием. Например, в классе физики теперь есть мобильные и цифровые лаборатории для практических и исследовательских работ, для опытов — необходимые приборы. А для уроков астрономии — современный телескоп.

Обновились не только сами классы, но и остальные помещения школы. Например, в столовой детей обеспечивают вкусным и главное — правильным питанием. Актовый зал стал не только современным и уютным, а также удобным — для маломобильных обучающихся оборудована подъемная платформа.

Юные россияне разных национальностей с детства понимают: стране важен каждый. Качество образования в глубинке все выше, и дальнейшие достижения детей – лишь вопрос времени.