Жителей Мордовии предупреждают о тумане

По распространенной МЧС по РМ информации, 24 ноября местами на территории республики прогнозируется туман с видимостью 500 метров.

Соответственно, даются и рекомендации водителям транспортных средств.

При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.