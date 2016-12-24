Жителей Мордовии предупреждают о тумане

В Мордовии открылась студия Российского общества «Знание»
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
По распространенной МЧС по РМ информации, 24 ноября местами на территории республики прогнозируется туман с видимостью 500 метров.
Соответственно, даются и рекомендации водителям транспортных средств.
При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.
Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.
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Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
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