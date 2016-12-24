В Саранске обследовали состояние антитеррористической защищенности художественного училища имени Ф.В. Сычкова

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Межведомственная рабочая группа при Антитеррористической комиссии городского округа Саранск в составе представителей МЧС и Росгвардии на плановой основе провела обследование состояния антитеррористической защищенности Cаранского художественного училища имени Ф.В. Сычкова. Была проверена актуальность паспорта безопасности и проконтролировано выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта.
Комиссия установила, что системы видеонаблюдения и освещения находятся в исправном состоянии. Однако был выявлен и ряд недостатков. В частности, обращалось внимание на необходимость актуализации паспорта безопасности училища и проведение периодических, не менее 2 раз в год, учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).
По итогам проверки был составлен соответствующий акт, в котором указаны все выявленные замечания, и в целях обеспечения безопасности граждан определены конкретные сроки их устранения.
Дальнейшие обследования состояния антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории городского округа Саранск, будут продолжены в соответствии с утвержденным графиком.
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