«Кванториумы» дают новые возможности школьникам Мордовии

В саранской школе №33 успешно работает детский технопарк, который не только дает углубленные знания по предметам, но и помогает ученикам разного возраста узнать что-то новое и попробовать себя на стезе инженера.

Кванториум в школе №33 Саранска открылся в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Детские технопарки на базе школ позволяют ребятам изучать современные технологии и компетенции независимо от места их проживания.

Кванториум делает обучение более доступным и качественным, а также увлекательным. Здесь занимаются ученики с 5 по 11 класс. Уроки для них идут по четырем направлениям. Химия, физика и биология стали гораздо интереснее благодаря возможности проводить опыты и ставить эксперименты на занятиях по естественно-техническим профилям. С помощью современного оборудования подростки считывают активность головного мозга с энцефалограммы, опытным путем доказывают гипотезы на лабораторных по физике, измеряют кислотность среды на химии.

Еще одно популярное направление — робототехника. В Кванториуме школьники собирают и программируют роботов. Например, в школе есть роботы-футболисты, которых ребята готовят для первых соревнований.

Кроме основных четырех есть два дополнительных направления технопарка — Гео-аэро и Хайтек. Здесь подростки учатся работать с 3D-принтерами и лазерными резчиками, ведут фотосъемку и даже управляют квадрокоптерами. Важный момент – на занятия ждут не только учеников 33 школы: материально-техническая база образовательного учреждения позволяет дать возможности для самореализации подростков со всего юго-запада Саранска.