Две школы в Мордовии готовятся принять учеников

Национальные проекты из перспективных идей Президента страны Владимира Путина превращаются в готовые объекты, повышая качество жизни россиян. По стране протянулись десятки тысяч километров новых и отремонтированных дорог, практически в каждом муниципалитете есть новостройки и капитально реконструированные социально-значимые объекты.

Национальный проект «Образование» - один из тех, что всегда на виду. Социальная инфраструктура – важнейший показатель качества жизни. Чтобы молодежь заводила семью, искала работу, обзаводилась жильем на малой родине одно из главных условий – благополучие детей. Школа – фундамент всей взрослой жизни, качество образования зависит, в том числе и от зданий и их оснащения.

Из ближайших «красных ленточек» Мордовии - в рамках нацпроекта «Образование» будут построены еще две школы. Одна из них появится в селе Белозерье Ромодановского района, пока она только в планах строительства. А вот на Тавлинской набережной Саранска остов нового учебного заведения уже виден. Совсем скоро в четвертом микрорайоне жилого комплекса «Юбилейный» будет обустроена территория знаний на 1450 мест. Достроить школу планируют уже к сентябрю следующего года. Так что дети новоселов четвертого микрорайона в первый раз отправятся на самом деле в первый и новый класс.