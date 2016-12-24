В Саранске проведут дополнительные проверки технического состояния общественного транспорта

В Мордовии открылась студия Российского общества «Знание»
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в телеграм-канале и в своих аккаунтах в социальных сетях.
«По факту возгорания автобуса в Саранске проводится проверка, предварительно установлено, что причиной стала разгерметизация топливной системы. К счастью, пассажиры - их было около 40 человек - не пострадали, успели выйти из автобуса. При тушении пожара водитель получил небольшие ожоги, ему оказана медицинская помощь, угрозы для жизни нет.
Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, он перевозил сотрудников к месту работы на предприятие города. На городских маршрутах не использовался.
Поручил Госкомтрансу региона и руководству Саранска провести дополнительные проверки технического состояния общественного транспорта. Также попросил Ространснадзор тщательно проверить частных перевозчиков - они так же ответственны за жизнь и здоровье наших жителей, и обязаны внимательно следить за состоянием техники».
Поделиться в соц. сетях:
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра