В Саранске проведут дополнительные проверки технического состояния общественного транспорта

Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в телеграм-канале и в своих аккаунтах в социальных сетях.

«По факту возгорания автобуса в Саранске проводится проверка, предварительно установлено, что причиной стала разгерметизация топливной системы. К счастью, пассажиры - их было около 40 человек - не пострадали, успели выйти из автобуса. При тушении пожара водитель получил небольшие ожоги, ему оказана медицинская помощь, угрозы для жизни нет.

Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, он перевозил сотрудников к месту работы на предприятие города. На городских маршрутах не использовался.

Поручил Госкомтрансу региона и руководству Саранска провести дополнительные проверки технического состояния общественного транспорта. Также попросил Ространснадзор тщательно проверить частных перевозчиков - они так же ответственны за жизнь и здоровье наших жителей, и обязаны внимательно следить за состоянием техники».