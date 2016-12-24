В Тамбове задержали парня из Саранска, «работавшего» криминальным курьером

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Как сообщает УМВД России по Тамбовской области, сотрудниками уголовного розыска регионального управления на съемной квартире в Тамбове был задержан 23-летний житель города Саранска. Парень подозревается в причастности к телефонному мошенничеству.
Оперативники установили его причастность к трем преступлениям, жертвами которых стали тамбовские пенсионеры. Пожилым людям неизвестные по телефону рассказывали о мнимых ДТП, в которых виноваты их родственники.
Молодой человек в качестве курьера по указанию организаторов приезжал к домам, где проживают пенсионеры, забирал у них деньги и переводил их на определенные банковские счета. Обманутые граждане сами отдавали деньги, ведь были уверены, что помогают родственникам избежать уголовной ответственности за совершенное ДТП.
В ходе обыска на съемной квартире полицейские нашли часть похищенных денег, мобильный телефон, банковскую карту, другие улики, подтверждающие совершение преступной деятельности.
Житель Саранска был задержан, сейчас решается вопрос о его аресте. Уточняется, что ущерб от преступной деятельности подозреваемого и его сообщников составил около полумиллиона рублей.
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