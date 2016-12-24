В Саранске работает поликлинический корпус республиканского онкологического диспансера

Национальные проекты России улучшают все сферы деятельности и жизни граждан. Так, в 2022 году в Мордовии начала свою работу новая поликлиника диспансера, которую с полной уверенностью можно назвать онкологическим центром. Ее построили в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Огромную помощь оказал федеральный центр. Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. Число врачей, ведущих амбулаторный прием, возросло – как и число пациентов, которым оказывают специализированную помощь, выросло. Время ожидания приема врача-онколога, напротив, сократилось.

Оборудована поликлиника по последнему слову медицинской техники. Например, в эндоскопической операционной можно провести оценку состояния желудочно-кишечного тракта и бронхиального дерева. При выявлении мельчайших изменений можно провести лечение опухолей на ранних стадиях.

Заведующая эндоскопическим отделением республиканского онкологического диспансера Елена Зубкова поясняет: «Оборудование позволяет в мельчайших подробностях рассмотреть изменения слизистой и в ряде случаев провести лечение. Если ситуация подлежит эндоскопическому лечению, то мы, конечно, стараемся это сделать».

Гордость поликлинического корпуса — операционный блок. В нем 6 операционных столов с современным медицинским оборудованием для проведения хирургических вмешательств, в том числе эндоскопических торакоскопических, лапароскопических, гинекологических операций с применением высоких технологий.