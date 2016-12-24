Капитальный ремонт поликлиники №2 завершится в 2023 году

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Республике Мордовия реализуется активно. Строятся ФАПы, ремонтируются и реконструируются здания, которые ещё можно спасти, появляются и совершенно новые корпусы медицинских учреждений.

Пример тому – саранская поликлиника № 2. В масштабах республики объект не такой масштабный, как новый корпус детской больницы или поликлиника онкодиспансера, но все же очень и очень значимый. Взрослые жители Светотехстроя окончания капремонта очень ждут.

Процесс стартовал в конце прошлого года. За это время объем работ в лечебном учреждении выполнен большой. Полностью заменена кровля, отделан фасад — теперь на нём красуется единый по всей России логотип. Внешне здание уже не узнать – новые панели обеспечили не только современный дизайн, с ними в здании будет теплее, чем раньше.

Меняется медучреждение не только снаружи. «Закуплен целый ряд оборудования: стационарный маммограф, холтер СМАД ЭКГ. Кроме того, нам были доставлены три новых автомобиля для оказания плановой медицинской помощи», — сообщает главный врач поликлиники №2 Юрий Коннов.

Работы идут согласно графику, полностью ремонт планируют завершить в следующем году. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 21 медицинском учреждении Мордовии будет проведен и производится капитальный ремонт. Все созданные условия, а также профессионализм медицинского персонала, обеспечивают высокий уровень оказания медицинских услуг и комфорт посетителей поликлиники.