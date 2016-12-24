В Мордовии завершилась школа акторов туриндустрии «Мастер-кемп: экскурсоводы»

Это первая из серии образовательных программ для представителей отрасли туризма, которую запустил конкурс «Мастера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В течение трех дней 33 гида и экскурсовода из 22 регионов России прокачали свои профессиональные компетенции, познакомились и обменялись опытом с коллегами, погрузились в мордовскую атмосферу.

«Мастер-кемп» – новая образовательная площадка проекта «Мастера гостеприимства», созданная для формирования и развития профессиональных компетенций специалистов туриндустрии. Программы рассчитаны на профессионалов и молодых работников, представляющих самые разные области деятельности: гостиничное дело, ресторанный бизнес, государственное управление в туризме, туроператорскую деятельность и другие. Направлением первой программы школы, которая прошла в Саранске, стала экскурсоводческая деятельность.

«Уверен, что каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда отличный экскурсовод превращает поход в музей в настоящий праздник, а рассказы, факты и экспонаты запоминаются на долгие годы. К сожалению, бывает и наоборот – скучный гид может испортить впечатление даже от очень интересных и красивых мест, – отмечает генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – В «Мастер-кемп: экскурсоводы» в Мордовии приняли участие 33 гида и экскурсовода из 22 регионов России. Самой молодой, только начинающей карьеру в туризме участнице из Вологды 18 лет, а самой опытной, из Тверской области – 63 года. Уверен, что обмен опытом разных поколений экскурсоводов позволил участникам посмотреть на свою работу под новым углом и вдохновил их на новые идеи».

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов отметил: «Запуск школы акторов туриндустрии для гидов и экскурсоводов в Саранске был волнительным, ведь эта образовательная программа стала первой в серии кемпов для работников туриндустрии страны. Подводя итоги и собрав обратную связь от наших участников, с уверенностью можно сказать, что проект взял уверенный старт: сессии, лекции и мастер-классы от спикеров стали хорошей теоретической и практической базой для экскурсоводов с совершенно разным бэкграундом, а нетворкинг подарил нашим участникам новые полезные контакты, погружение в региональные особенности работы коллег и возможности для совместных проектов гидов и экскурсоводов из разных уголков страны».

Участниками «Мастер-кемп: экскурсоводы» в Саранске стали гиды и экскурсоводы с совершенно разным опытом. Среди них – музейные работники, гиды, экскурсоводы, менеджеры по экскурсионной деятельности, преподаватели, координаторы туристических проектов, студенты, руководители туристических организаций и центров досуга и туризма.

«Для Мордовии проведение федерального конкурса «Мастера Гостеприимства» и проекта «Мастер-кемп» стало важным событием. Искренне благодарю организаторов за выбор нашей республики в качестве площадки проведения масштабных мероприятий. Мордовию посетили представители половины регионов России. Надеюсь, гости республики почувствовали нашу гостеприимность и в будущем захотят вернуться сюда еще много раз, возможно, вместе со своими семьями или даже привезут к нам туристические группы. Лично я получила массу положительных эмоций от конкурса и общения с мастерами. Уверена, что рекомендации, которые специалисты столь высокого уровня дали во время аудита туристического потенциала республики найдут свое воплощение в жизнь. Уже сейчас запланирован ряд встреч с городской агломерацией и представителями туристического бизнеса Мордовии для того, чтобы внедрить новые решения и сделать наш город и регион еще более гостеприимными», – подчеркнула заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Марина Жулина.

Три дня участники «Мастер-кемп: экскурсоводы» обменивались практиками, инструментарием, лайфхаками с коллегами, выполняли профильные индивидуальные и групповые задания, решали местный кейс по созданию экскурсионного маршрута.

Куратором «Мастер-кемп: экскурсоводы» стал городской исследователь, член Межрегионального союза экскурсоводов и гидов, член Уральского союза экскурсоводов и гидов, победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Александр Савичев: «Первый «мастер-кемп для экскурсоводов» стал экспериментальным, участников удивила интерактивная образовательная программа, построенная на современном опыте федеральных и региональных экспертов, получились совершенно разные эффекты и отзывы. На кемпе участники-эксперты выделили вызовы времени в туризме и экскурсоведении, несмотря на нововведения 2021 года, профессия экскурсовода требует пересмотра отношения. Очень рад быть причастным к такому событию!»

На воркшопе Александр поделился с участниками школы теорией об экономике впечатлений, экономике опыта и экономике эмоций, апробированием методики на личном проекте, а на тренинге-прогулке «Режим первооткрывателя» рассказал, как впечатления создаются с помощью органов чувств человека, и дал возможность потренироваться в обострении своих чувств в совершенно незнакомом пространстве. Экскурсоводы отметили, что тренинг помог научиться ощущать город, поставить себя на место экскурсанта, применять новые инструменты на практике в своих регионах.

О том, что делает экскурсию авторской, культурной миссии экскурсовода, инструментах исследования города рассказал член Межрегионального союза экскурсоводов и гидов, руководитель Центра авторских экскурсий «Екбгуляем» Дмитрий Москвин. Еще одним интересным интенсивом от Дмитрия стала лекция-тренинг «Ежик в тумане», где в группах участники прорабатывали сценарии работы с экскурсантами, а после исследовали городские локации.

«Тренинг нереально крутой! Философия человека, попавшего в чужой город, стереотип поведения смогли полностью проверить на себе участники школы. Без внимания не остались на первый взгляд обычные объекты. У каждого города есть парадный и не парадный вид, где гулять и исследовать не менее интересно. Обязательно увезу эту практику в свой регион», – рассказала о работе спикера экскурсовод Городецкого историко-художественного музейного комплекса Надежда Фомичева.

Третьим вдохновляющим образовательным блоком стало общение участников кемпа с победителем Всероссийского конкурса «Лучший гид России», победителем Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» Анной Пивоваровой, которая поделилась лайфхаками о том, как создать личный бренд экскурсовода, рассказала о региональных брендах, определении сильных сторон экскурсовода, юморе и местном колорите, их связи во взаимоотношениях с гостем.

Экскурсовод национального парка «Таганай» Челябинской области Александра Завражных после лекции Анны отметила, что никогда не думала в сторону развития одежды с символикой и регионолизмами, а возможность использования растений эндемиков натолкнула девушку на создание нового проекта в своем городе – Фестиваля башкирской капусты.

Участники первой школы акторов туриндустрии отмечают, что обучение вдохновило на создание бренда малых городов, позволило по-новому посмотреть на профессию гида и экскурсовода, подарило яркие идеи внедрения в экскурсионную деятельность новых подходов, дало понять, как вовлечь в экскурсионный процесс слушателей и сделать свой продукт незабываемым.

«Моя миссия – наполнить студентов любовью к профессии экскурсовода, показать удивительность этого мира для экскурсий. Каждый из участников школы акторов туриндустрии – это уникальный пример лучших практик экскурсоводов России, каждый оставил свой след профессионала в моей душе и взгляде на то, что делает и любит экскурсовод. Обязательно передам весь полученный опыт своим студентам. Программа поставила точку невозврата и создала образ новых проектов. Надеюсь, все исполнится!» – поделилась впечатлениями заведующая кафедрой туризма и архивоведения Свердловского областного педагогического колледжа Юлия Пирожкова.