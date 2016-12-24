Стоимость работ по модернизации очистных сооружений Саранска оценивается в 10 миллиардов рублей

В 2023-2027 годах планируется модернизировать очистные сооружения столицы Мордовии. Ориентировочная стоимость работ составит более 10 миллиардов рублей.

«Министерство ЖКХ Республики Мордовия во взаимодействии с федеральными органами власти, муниципалитетами необходимо разработать программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы, привлечь федеральные средства. Предстоит модернизация очистных сооружений Саранска, на реализацию которой потребуется несколько лет и существенные объемы расходов. В 2023-2024 годах необходимо разработать проектно-сметную документацию, а в 2024 году приступить к работам», - сказал Глава республики Артём Здунов в своем Послании Госсобранию РМ.

Также следует отметить, что на предприятии «Мордовбитум» уже приобретено оборудование по организации пункта загрузки автоцистерн герметичной системой налива. До конца ноября планируется провести сборку и монтаж пункта загрузки. После запуска нового оборудования на предприятии вновь проведут замеры концентрации вредных веществ в воздухе, чтобы проанализировать ситуацию в динамике.

В свою очередь, на саранском Горводоканале планируют реализовать инвестиционную программу развития. Она касается замены сетей водоснабжения и водоотведения. В следующем году в рамках инвестпрограммы планируется заменить напорный коллектор по улице Пушкина, на улице Никула Эркая - обновить сети водоотведения.