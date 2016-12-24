В Мордовии увеличивается объем жилищного строительства

Национальный проект «Жилье и городская среда» направлен на обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе на создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита. Кроме того, нацпроект способствует увеличению объема жилищного строительства, повышению комфортности городской среды, созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортного городского пространства, а также обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

В Мордовии за 10 месяцев текущего года введено в строй жилья на 300,6 тыс. кв. м, что по сравнению с прошлым годом составляет 115%.

Отметим, что в рамках реализации нацпроекта в республике в 2022 году планируется ввести в строй 342,3 тыс. кв. м жилья.