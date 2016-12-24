В Чамзинке новичок за рулем иномарки едва не угробил в аварии трех девушек

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По информации Госавтоинспекции республики, в поселке Чамзинка 18-летний молодой человек только что получивший водительское удостоверение (выдано 15 ноября 2022 года), в результате аварии отправил на больничную койку трех пассажирок своей иномарки.
Как сообщается, ДТП случилось в понедельник около 23:00 на улице К. Маркса. Начинающий водитель за рулем автомобиля «Форд Фокус» не обеспечил безопасный скоростной режим, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с рулевым управлением и врезался в бетонный постамент.
В результате дорожной аварии 19-летняя, 18-летняя и 17-летняя пассажирки иномарки с различными травмами были госпитализированы в Комсомольскую ЦРБ. Водитель трезв.
На месте ДТП выявлен недостаток эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в виде снежного наката на проезжей части.
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Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
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