В Саранске пройдет модный показ коллекций одежды от региональных производителей

Социальная ответственность бизнеса
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
26 ноября в рамках проекта партии «Единая Россия» «Выбирай свое» в Саранске состоится большой показ одежды от региональных производителей. 13 брендов и дизайнеров Мордовии представят свои коллекции в большом атриуме торгово-развлекательного центра «Сити-парк». Начало показа – в 16:00.
Гости праздника смогут увидеть 160 образов, уникальные работы и актуальные тренды сезона зима-весна 2023. Также в программе показа будут розыгрыши, выступление кавер-группы «True Band» и DJ Patochka.
В марте 2022 года партия «Единая Россия» запустила федеральный проект по импортозамещению и индустриализации «Выбирай свое». Одно из его направлений – поддержка местных предприятий текстильной и легкой промышленности.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка