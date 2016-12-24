В Саранске пройдет модный показ коллекций одежды от региональных производителей

26 ноября в рамках проекта партии «Единая Россия» «Выбирай свое» в Саранске состоится большой показ одежды от региональных производителей. 13 брендов и дизайнеров Мордовии представят свои коллекции в большом атриуме торгово-развлекательного центра «Сити-парк». Начало показа – в 16:00.

Гости праздника смогут увидеть 160 образов, уникальные работы и актуальные тренды сезона зима-весна 2023. Также в программе показа будут розыгрыши, выступление кавер-группы «True Band» и DJ Patochka.

В марте 2022 года партия «Единая Россия» запустила федеральный проект по импортозамещению и индустриализации «Выбирай свое». Одно из его направлений – поддержка местных предприятий текстильной и легкой промышленности.