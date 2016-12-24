В Саранске загорелся перевозивший рабочих автобус

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Как сообщает МЧС по РМ, 23 ноября в 07 часов 27 минут по системе 112 поступило сообщение, что в Саранске на перекрестке ул. Коммунистическая – пр. Ленина загорелся автобус марки «ПАЗ».
На момент возникновения пожара люди внутри автобуса не находились, хотя он и использовался для перевозки рабочих.
При движении автобуса водитель услышал треск в подкапотном пространстве, проехав еще несколько метров транспортное средство остановилось. Все пассажиры и водитель покинули салон, после чего произошло возгорание.
В 07 часов 35 минут возгорание было локализовано. В 07 часов 38 минут пожар полностью ликвидирован.
Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – разгерметизация топливной системы.
Прокуратура Мордовии организовала проверку в связи с данным происшествием.
В ходе проверочных мероприятий надзорным ведомством будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе при организации условий для безопасной перевозки рабочих.
При наличии оснований прокуратурой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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