В Саранске усилят профилактическую работу по формированию у населения антитеррористического сознания

В Саранске состоялось заседание рабочей группы при Антитеррористической комиссии городского округа Саранск по организации и проведению адресной профилактической работы с лицами, подверженными влиянию идеологии терроризма и экстремизма, проживающими на территории Ленинского района.

На заседание с целью проведения профилактической работы была приглашена 30-летняя жительница города, которая еще шесть лет назад на своей странице в социальной сети разместила экстремистские материалы, которые были доступны для просмотра неограниченному кругу пользователей. Свою ошибку саранчанка осознала, в содеянном раскаялась.

На повестке заседания также были рассмотрены вопросы организации и проведения на постоянной основе мониторинга сети Интернет в целом и социальных сетей, в частности. Как было подчеркнуто, это необходимо для выявления экстремистского контента и пресечения его распространения.

Рабочей группой принято решение активизировать деятельность по выявлению фактов распространения экстремистских и террористических материалов в жилых микрорайонах Ленинского района и усилить профилактическую работу, направленную на формирование у населения г. о. Саранск антитеррористического сознания.