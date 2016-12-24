Пять тысяч семей Мордовии получают ежемесячную выплату на первенца

Рождение детей – событие радостное, но одного из родителей, чаще всего – маму, оно отправляет в отпуск по уходу за ребенком. В эту пору семьям особенно необходимо подспорье.

Материнский капитал — одна из самых распространенных, но не единственных мер поддержки. Жители Мордовии могут воспользоваться многими из них. Например, ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка действует с 2018 года. Сейчас в Мордовии такую финансовую поддержку получают более 5 тысяч семей. Одна из них - Смирновы. В 2021 году их семья увеличилась в два раза: у Анны и Андрея родились двойняшки Дарина и Диана.

«Все меры социальной поддержки, которые предоставляются социальной защитой населения, очень важны для каждой семьи. Мы тоже получаем выплаты. За это спасибо национальному проекту «Демография», — рассказывает Анна Смирнова.

Одна из целей национального проекта— увеличение рождаемости и, как следствие, счастливых семей. Помощь на первых порах – вложение в будущее страны. Получить ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка просто: необходимо обратиться в социальную защиту населения по адресу регистрации либо в МФЦ.

Все подробности и условия предоставления выплаты смотрите по ссылке: https://mfc13.ru/services/1368/