В 2022 году 38 семей Торбеевского района получили региональный материнский капитал

В России в целом, и в Мордовии в частности действует множество мер поддержки для родителей, которые воспитывают трех и более детей. Среди них — региональный материнский капитал. Эта мера поддержки активно реализуется в рамках национального проекта «Демография».

Федеральный материнский капитал изначально предназначался всем российским семьям за рождение второго ребенка, затем его действие распространилось и на первенцев, а вот поддержка многодетных семей – задача, которая пока что реализуется на уровне регионов. Мордовия в число субъектов федерации, где действует региональный материнский капитал, вошла в числе первых, да и сейчас программа сохраняет уникальный характер.

Право на получение регионального маткапитала семья получает каждый раз при рождении третьего и последующего детей (в большинстве своем в других субъектах федерации эта мера поддержки оказывается единоразово).

Даже один материнский капитал – серьезное подспорье при покупке жилья, а если сертификатов несколько, выбор еще лучше. На собственном примере убедились в этом Степушкины из Торбеева. В сентябре этого года у них родился четвертый ребенок — сын Тимофей, этот сертификат семья присовокупила к нереализованным ранее и теперь «квартирный вопрос» совершенно точно будет решен.

Сейчас в Торбеевском районе проживают 276 многодетных семей, в них воспитывают 918 детей. Как рассказал глава муниципалитета Сергей Шичкин: «В целом демографическая ситуация в районе чуть лучше среднереспубликанского показателя, поэтому все еще есть, куда стремиться!»

Район располагает большим количеством рабочих мест, наращивает свое производство на местной площадке группа компаний «Талина», поэтому в молодежи недостатка нет. Отмечается даже положительная трудовая миграция.

«У нас перспективы есть, ждем молодежь. Выделяем земельные участки под строительство, сейчас строится многоквартирный дом, который рассчитан и для молодых семей», - отметил Сергей Шичкин.

Всего с начала действия программы регионального материнского капитала в районе выдано 426 сертификатов. Только в 2022 году такую выплату получили 38 семей.