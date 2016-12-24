В Мордовии за три года стало вдвое больше многодетных семей

Приоритеты развития
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Материнский капитал — один из самых действенных инструментов национального проекта «Демография». В Мордовии к этой федеральной мере поддержки добавляется и региональная выплата. Материнский капитал в республике предоставляется семьям, имеющим трех и более детей, дополнительно к федеральным средствам. Одна из таких — семья Климкиных.
Свое гнездышко паре было просто необходимо – как-никак малышей в семье целых четверо. Региональный материнский капитал стал хорошим подспорьем – с его помощью Анна и Олег погасили часть стоимости квартиры. И они в Мордовии далеко не единственные: почти 90% семей используют маткапитал именно на улучшение жилищных условий.
Как отмечает заместитель министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия Светлана Шувалова: «В нашей республике материнский капитал имеет прогрессивный характер: он увеличивается с каждым рождением ребенка со 125 до 187 тысяч рублей (такая сумма возможна после рождения пятого). В других регионах материнский капитал выплачивают до третьего ребенка, а у нас — и за третьего, и за четвертого, и за каждого последующего».
В Мордовии поддержать многодетные семьи готовы всесторонне, мер все больше. Яркое подтверждение их эффективности – рост числа многодетных семей. Только за три последних года их стало вдвое больше. На сегодняшний день эта цифра перевалила за 8 тысяч, а количество детей в таких семьях превысило 20 тысяч.
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