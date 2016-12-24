В столице Мордовии открылся пятый Всероссийский фестиваль детского творчества среди глухих

В Саранске взошла «Утренняя звезда». 21 ноября в Мордовском университете открылся пятый Всероссийский фестиваль детского творчества. Он собрал детей с нарушением слуха практически со всех регионов страны, в том числе из Донецка и Луганска. Молодые люди делом доказывают: талант обязательно откроет себе дорогу и преодолеет все сложности.

С инициативой провести фестиваль в Саранске выступило Всероссийское общество глухих. Оно обратилось к руководству Мордовии и получило всемерную поддержку. Пожалуй, это единственное событие такого уровня не только в России, но и Европейских странах.

«Мы вышли на руководство республики и получили поддержку. Думаю, что это одна из самых уникальных республик в стране, которая обладает инфраструктуру для проведения подобных конкурсов», — подчеркнул Евгений Безруков, первый вице-президента Всероссийского общества глухих.

В Мордовии за последнее время немало сделано для создания удобной и комфортной среды для людей с дополнительными потребностями. Это выгодно отличает Саранск от других городов. Команды из регионов страны соревновались в жестовом пении, танцах, показывали пантомимы под аплодисменты зала.

«Мне очень понравился город, красивый, уютный, приятная обстановка. Надеюсь победить!», - участница из Луганска Виктория Коваленко призналась, что не ожидала приглашения на фестиваль. 24 ноября жюри определит сильнейших в каждой номинации и наградит победителей.