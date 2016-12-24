ВЦИОМ: «VK Мессенджер» оказался самым популярным у российских школьников

В Мордовии открылась студия Российского общества «Знание»
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Сегодня мессенджеры являются неотъемлемой частью нашей личной и профессиональной жизни. Всероссийский центр изучения общественного мнения решил провести опрос, чтобы выяснить, какая онлайн-площадка чаще всего используется для решения вопросов образования. В исследовании приняли участие 852 школьника, 855 родителей и 747 педагогов.
Наиболее популярным мессенджером оказался «VK Мессенджер», набравший 62% голосов. На втором месте расположился Telegram c 58% голосов, а на третьем WhatsApp с 55%. Также в пятерку попали Viber (14%) и TikTok (5%).
Опрос показал, что для обсуждения школьных тем мессенджерами пользуются 86% учителей, 71% школьников и 59% родителей. Кроме того, более половины опрошенных педагогов считают, что мессенджеры должны быть разделены на личные и школьные с индивидуальной настройкой оповещения.
В качестве плюсов мессенджеров при обсуждении учебы опрошенные отметили удобный и понятный интерфейс, отсутствие спама, безопасность, обмен файлами, голосовые сообщения и другие полезные функции.
Поделиться в соц. сетях:
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Президентский грант помог преобразить Краснослободск