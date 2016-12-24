ВЦИОМ: «VK Мессенджер» оказался самым популярным у российских школьников

Сегодня мессенджеры являются неотъемлемой частью нашей личной и профессиональной жизни. Всероссийский центр изучения общественного мнения решил провести опрос, чтобы выяснить, какая онлайн-площадка чаще всего используется для решения вопросов образования. В исследовании приняли участие 852 школьника, 855 родителей и 747 педагогов.

Наиболее популярным мессенджером оказался «VK Мессенджер», набравший 62% голосов. На втором месте расположился Telegram c 58% голосов, а на третьем WhatsApp с 55%. Также в пятерку попали Viber (14%) и TikTok (5%).

Опрос показал, что для обсуждения школьных тем мессенджерами пользуются 86% учителей, 71% школьников и 59% родителей. Кроме того, более половины опрошенных педагогов считают, что мессенджеры должны быть разделены на личные и школьные с индивидуальной настройкой оповещения.

В качестве плюсов мессенджеров при обсуждении учебы опрошенные отметили удобный и понятный интерфейс, отсутствие спама, безопасность, обмен файлами, голосовые сообщения и другие полезные функции.