Бракосочетание Дениса и Марины Мялиных

Серый ноябрьский день стал ярким и праздничным для молодой пары из Ковылкино. Первый повод для радости – молодой человек приехал на выходной с мест боевого слаживания, второй – свадьба.

19 ноября для Дениса и Марины отныне день совершенно особенный – день рождения их семьи. Сочетались браком молодожёны в Ковылкинском ЗАГСе. Торжественная церемония, сам момент росписи, обмен кольцами – и вот для них началась жизнь в новом статусе – супруги.

22-летний Денис Мялин окончил Рузаевское железнодорожное училище. Его супруга Марина из поселка Силикатный приобрела в Ковылкинском филиале МГУ имени Н.П. Огарева специальность технолога.

Самым ценным подарком для молодого мужа стало обещание от Главы района Игоря Бутяйкина беречь и не оставить без поддержки его супругу. Паре вскоре предстоит расставание – Денису нужно вернуться в места боевого слаживания.

Свадьбу отметили в узком семейном кругу. Слова поздравления молодой семье адресовал и Глава Мордовии Артём Здунов.