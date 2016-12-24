Бракосочетание Дениса и Марины Мялиных

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Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
Серый ноябрьский день стал ярким и праздничным для молодой пары из Ковылкино. Первый повод для радости – молодой человек приехал на выходной с мест боевого слаживания, второй – свадьба.
19 ноября для Дениса и Марины отныне день совершенно особенный – день рождения их семьи. Сочетались браком молодожёны в Ковылкинском ЗАГСе. Торжественная церемония, сам момент росписи, обмен кольцами – и вот для них началась жизнь в новом статусе – супруги.
22-летний Денис Мялин окончил Рузаевское железнодорожное училище. Его супруга Марина из поселка Силикатный приобрела в Ковылкинском филиале МГУ имени Н.П. Огарева специальность технолога.
Самым ценным подарком для молодого мужа стало обещание от Главы района Игоря Бутяйкина беречь и не оставить без поддержки его супругу. Паре вскоре предстоит расставание – Денису нужно вернуться в места боевого слаживания.
Свадьбу отметили в узком семейном кругу. Слова поздравления молодой семье адресовал и Глава Мордовии Артём Здунов.
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Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
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