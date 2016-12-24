Ревакцинация от ковида назальным способом - еще один вариант защиты от вируса

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Назальный способ вакцинации от ковида появился в апреле этого года. Первая республиканская больница Саранска стала одной из первых в городе где опробовали данную методику.
Назальная вакцина действует по принципу спрея. Препарат находится в шприце, но вместо иголки на флакон надевается насадка с фильтром. У тех, кто боится уколов, причин отказываться от иммунизации больше нет.
Главное отличие такой вакцины в том, что она не дает вирусу проникнуть через слизистую оболочку носа. Как сообщают специалисты, этот способ больше подходит для повторной вакцинации.
Состав спрея всем знаком «Гам-КОВИД-Вак», вводится так же, как при уколе: в два приёма, с интервалом в 3 недели. Врачи в очередной раз рекомендуют и напоминают о необходимости вакцинации.
Насадки-распылители распределены по пунктам вакцинации в Саранске и районах республики.
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