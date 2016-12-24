В Саранске за «круглым столом» обсудили развитие ресторанного бизнеса

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В минувшие выходные в Мордовии были объявлены финалисты главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». 39 профессионалов отрасли туризма из 22 регионов были названы лучшими специалистами. В ходе соревнований они успешно решали отраслевые кейсы по направлениям деятельности: гостиничный бизнес, организация общественного питания, туроператорская, турагентская деятельность, государственное управление и деятельность государственных учреждений, event-индустрия и бизнес-сектор индустрии гостеприимства. Итогом стали готовые решения для реального бизнеса.
Продолжением темы стало проведение на базе Центра «Мой бизнес» «круглого стола», на котором обсудили развитие ресторанного бизнеса в Мордовии. Участниками мероприятия стали заместители министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин и Марина Жулина, руководитель МКК Фонд поддержки предпринимательства (Центр «Мой бизнес») Елена Калачина, глава представительства федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России в Санкт-Петербурге, учредитель и издатель журнала «Рестароновед» Александр Марков, вице-президент, директор департамента регионального развития ФРиО Максим Беляев, заместитель главы г.о. Саранск Павел Комогоров, а также представители ресторанного бизнеса республики.
Александр Марков и Максим Беляев поделились опытом проведения при поддержке Центров «Мой бизнес» крупнейших мероприятий для отельеров и рестораторов по всей России, в том числе, Кубка Губернатора Санкт-Петербурга «Лучший шеф-повар Петербургской кухни». Проведение подобных мероприятий не только вызывает интерес к национальной кухне, но и способствуют развитию сферы гостеприимства и увеличивает потоки внутреннего туризма. А именно на это и нацелена Республика Мордовия.
В активе федерации рестораторов и отельеров России в Санкт-Петербурге - различные обучающие программы, повышающие профессиональный уровень участников сферы гостеприимства и способствующие развитию бизнеса. Именитые российские рестораторы готовы рассказать об уникальных концепциях, которые приносят прибыль.
Заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин отметил, что потребность в обучении профессиональных кадров, безусловно, есть. Поэтому в самое ближайшее время будет проработана возможность включения секции на тему ресторанного бизнеса в программу форума, посвященному итогам Года предпринимательской инициативы «Территория бизнеса», который пройдет в Саранске 8 декабря.
Также на «круглом столе» участники обсудили направления сотрудничества ФРиО с Министерством экономики, торговли и предпринимательства, Центром «Мой бизнес» на новый 2023 год. Итогом этого сотрудничества может стать яркий колоритный национальный праздник, который состоится уже летом.
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