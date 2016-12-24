23 ноября в Саранске стартует региональный этап конкурса «Лига Лекторов»

Столица Мордовии станет одним из 76 городов России, в которых впервые за историю конкурса «Лига Лекторов», организованного Российским обществом «Знание», пройдет региональный отборочный этап. Его участниками станут просветители, чьи видеолекции признаны лучшими по итогам предварительного просмотра. Конкурсантам предстоит публичное выступление перед членами региональных экспертных советов «Лиги Лекторов». Победители регионального этапа конкурса пройдут на онлайн-этап, где их будут оценивать не только эксперты, но и зрители.



Очный этап «Лиги Лекторов» в Саранске пройдет в городской студии Российского общества «Знание» 23 ноября 2022 года. Претенденты на звание лучшего лектора продемонстрируют навыки публичного выступления перед представителями регионального Экспертного совета. Они оценят участников по следующим критериям: креативность в форматах преподнесения материала, общая культура лектора, уникальность темы лекции.



«Благодарю организаторов конкурса за важную социальную миссию, которую выполняет проект «Лига Лекторов». За то, что вы делаете мир вокруг разумнее и лучше. Это большой вызов – работать с теми, кто сам является педагогом, учить тех, кто учит. И у общества «Знание» это отлично получается. Благодарю и участников конкурса за то, что вы своим личным примером доказываете, как много значат усилия и воля к победе. Желаю всем удачи и самообладания», - присоединился к пожеланиям Глава Республики Мордовия Артём Здунов.



В среде саранских участников царит разнообразие: перед экспертами выступят преподаватели вузов и дошкольных учреждений, студенты и предприниматели. Среди конкурсантов – кандидаты экономических, психологических, юридических, философских наук. Свои лекции готовят и заслуженный работник высшей школы Республики Мордовия, и актер студенческого театра, и бизнес-тренер.



«Мы впервые проводим очный региональный этап, чтобы знание было доступно жителям каждого региона России. У Российского общества «Знание» огромная аудитория, и я уверен, что для всех тем, которые будут освещать участники, найдутся заинтересованные слушатели и мы услышим увлекательные, интересные лекции. Хочу пожелать участникам «Лиги Лекторов» верить в себя и свои способности, тогда волнение не помешает выступить с лекцией именно так, как задумано. Помните, что каждая ступень конкурса – это не только еще один шаг к победе, но и рост ваших профессиональных навыков», – напутствовал конкурсантов генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.



На Всероссийский конкурс «Лига Лекторов» в третьем сезоне было подано более 9 тысяч заявок из 88 регионов Российской Федерации. Тысячи начинающих и профессиональных лекторов со всей страны соревнуются в публичных выступлениях. Участники проходят многоступенчатый отбор, включающий оценку видеолекций, подготовленных участниками, региональный очный этап и полуфинал, а затем финал на площадках крупнейших вузов Москвы.

Конкурсанты представят лекции по направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ.



Результаты регионального этапа будут объявлены в конце 2022 года. В январе 2023 года стартует онлайн-этап, в марте во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, а в апреле — финал третьего сезона проекта. По результатам конкурса определятся 50 лучших лекторов страны, которые будут принимать участие в мероприятиях Российского общества «Знание». Все победители конкурса получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.