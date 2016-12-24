В Саранске «серийный вор» ответит за многочисленные хищения из сетевых магазинов

По информации МВД по РМ, сотрудники уголовного розыска установили причастность 41-летнего жителя Саранска к девяти эпизодам краж из сетевых магазинов.

В октябре и ноябре этого года к полицейским стали поступать заявления от продавцов и менеджеров сетевых магазинов по продаже продуктов питания и бытовой техники о кражах товаров из торговых точек.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступлений причастен 41-летний безработный местный житель. Когда в магазинах вокруг не наблюдалось покупателей и консультантов, мужчина прятал понравившиеся товары под одежду и спокойно проходил с добычей мимо кассы.

Предметом его преступных посягательств становились электрические бритвы, шуруповерты, компьютерные аксессуары, предметы одежды, блоки сигарет и т.п. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 38 тысяч рублей. На данный момент полицейскими установлена причастность фигуранта к 9 фактам хищений.

В отношении «серийного вора» сейчас возбуждены уголовные дела по соответствующей статье УК РФ. Как отмечается, в 2016 году он уже был судим за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.