В Саранске «серийный вор» ответит за многочисленные хищения из сетевых магазинов

Вековая дата
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
По информации МВД по РМ, сотрудники уголовного розыска установили причастность 41-летнего жителя Саранска к девяти эпизодам краж из сетевых магазинов.
В октябре и ноябре этого года к полицейским стали поступать заявления от продавцов и менеджеров сетевых магазинов по продаже продуктов питания и бытовой техники о кражах товаров из торговых точек.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступлений причастен 41-летний безработный местный житель. Когда в магазинах вокруг не наблюдалось покупателей и консультантов, мужчина прятал понравившиеся товары под одежду и спокойно проходил с добычей мимо кассы.
Предметом его преступных посягательств становились электрические бритвы, шуруповерты, компьютерные аксессуары, предметы одежды, блоки сигарет и т.п. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 38 тысяч рублей. На данный момент полицейскими установлена причастность фигуранта к 9 фактам хищений.
В отношении «серийного вора» сейчас возбуждены уголовные дела по соответствующей статье УК РФ. Как отмечается, в 2016 году он уже был судим за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра