В Мордовии внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста

В рамках нацпроекта «Демография» в Мордовии продолжаются мероприятия по системной поддержке и повышению качества жизни граждан старшего поколения.

Так, в республике реализуется пилотный проект, направленный на внедрение системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании. Системой долговременного ухода уже охвачено 3 066 человек.

Мероприятия проекта направлены на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни пожилых людей. В республике функционирует 17 отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе в 2022 году дополнительно открыто три отделения в Ельниковском, Дубенском и Ичалковском районах.

Продолжают работу мобильные «мультидисциплинарные» бригады, которые доставляют продукты питания и лекарственные препараты нуждающимся, а также медработников к гражданам старше 65 лет для оказания им медпомощи на дому. Кроме того, эти бригады подвозят пожилых людей и инвалидов в отделения дневного пребывания.

В республике организовано 17 школ родственного ухода. За 10 месяцев 2022 года в них консультации получили более 400 человек.

Функционирует 19 пунктов проката технических средств реабилитации, услугами которых воспользовалось порядка 700 человек.

Также продолжается реализация пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.