В рамках реализации регионального проекта «Информационная безопасность» в Мордовии обеспечивается устойчивое и безопасное функционирование информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных, в том числе объектов критической информационной инфраструктуры на основе отечественных разработок, которые гарантируют защиту интересов личности, бизнеса и государства. Создан Совет по защите информации при Правительстве РМ.

Отметим, что исполнительными органами госвласти Мордовии эксплуатируются 19 государственных информационных систем. Они размещены на площадке информационно-вычислительного комплекса Технопарка.

Во всех органах власти Мордовии утвержден порядок реагирования на инциденты информационной безопасности, ведется контроль за обеспечением уровня защищенности информации. Создан Штаб по обеспечению кибербезопасности исполнительного органа госвласти РМ. Кроме того, в республике работает центр управления антивирусной сетью органов госвласти на базе НПЦ информатизации и новых технологий.

Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» реализуется программа кибергигиены и повышения грамотности государственных служащих по вопросам информационной безопасности.