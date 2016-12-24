На дороге под Саранском столкнулись три авто

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По информации Госавтоинспекции республики, лишенный прав и отказавшийся от проверки на опьянение водитель иномарки устроил под Саранском ДТП, в котором получили повреждения три автомобиля.
Как сообщается, около шести часов вечера 21 ноября на автодороге Саранск – Кочкурово 35-летний водитель автомашины «Рено Флюенс», двигаясь в сторону Саранска не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь произошло столкновение иномарки с «Ладой Калина», псле чего «Рено Флюенс» отбросило на автомашину «Дэу Нексиа».
В результате ДТП 63-летний водитель «Дэу» с множественными травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4. По результатам освидетельствования водители автомашин «Лада» и «Дэу» трезвы.
Управлявший «Рено» мужчина отказался от прохождения проверки на состояние опьянения. В его отношении составлен административный материал за управление транспортом, будучи лишенным прав, а также собран материал по уголовной статье за повторное вождение в пьяном виде.
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