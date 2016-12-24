В Саранске задержан подросток за секс-нападение в подъезде

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Как сообщает МВД по РМ, днем 18 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного дома в Саранске неизвестный пытался совершить в отношении несовершеннолетней преступление, посягающее на половую неприкосновенность.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний местный житель. Подросток был задержан на территории города.
Следственный комитет по РМ возбудил на фигуранта уголовное дело по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности подростка.
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