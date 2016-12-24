Саранский суд отправил в колонию «кочующего вора» из Калуги

«Классная встреча»
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Суд в столице Мордовии вынес приговор 31-летнему жителю Калуги за кражу денег и техники из саранского бизнес-центра. После успешной воровской операции криминальный гость республики сразу же укатил в соседнюю Пензу, где попался на похожем преступлении.
О хищении ценностей в марте этого года в полицию сообщили руководители саранских фирм. В ходе выезда на место происшествия было установлено, что в выходной день неизвестный стамеской повредил личинки замков на входных дверях и проник в два офиса, расположенных в бизнес-центре по улице Строительной в Саранске. Добычей злоумышленника стали 87 тысяч рублей и ноутбук со смартфоном.
В ходе проводимых мероприятий оперативники уголовного розыска установили личность причастного к кражам. Им оказался житель Калуги. Ориентировка с приметами вора была направлена в соседние регионы, и сразу выяснилось, что этот товарищ уже заключен под стражу в городе Пенза за совершение аналогичной кражи.
Следователи восстановили картину проведенной в Мордовии преступной «гастроли». Мужчина приехал в Саранск из Ульяновска, воспользовавшись сервисом поиска попутчиков, и остановился на съемной квартире. Фланируя по улицам мордовской столицы, он заприметил бизнес-центр, который выглядел вполне подходящим для криминального «визита».
После прибыльного захода в офисы мужчина на попутном транспорте поехал в Пензу. По пути он выкинул похищенный айфон 6 модели, который не смог разблокировать. Денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды, а ноутбук продал случайному прохожему за 500 рублей.
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 100 тысяч рублей. Приговором суда жителю Калуги назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Президентский грант помог преобразить Краснослободск