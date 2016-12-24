Саранский суд отправил в колонию «кочующего вора» из Калуги

Суд в столице Мордовии вынес приговор 31-летнему жителю Калуги за кражу денег и техники из саранского бизнес-центра. После успешной воровской операции криминальный гость республики сразу же укатил в соседнюю Пензу, где попался на похожем преступлении.

О хищении ценностей в марте этого года в полицию сообщили руководители саранских фирм. В ходе выезда на место происшествия было установлено, что в выходной день неизвестный стамеской повредил личинки замков на входных дверях и проник в два офиса, расположенных в бизнес-центре по улице Строительной в Саранске. Добычей злоумышленника стали 87 тысяч рублей и ноутбук со смартфоном.

В ходе проводимых мероприятий оперативники уголовного розыска установили личность причастного к кражам. Им оказался житель Калуги. Ориентировка с приметами вора была направлена в соседние регионы, и сразу выяснилось, что этот товарищ уже заключен под стражу в городе Пенза за совершение аналогичной кражи.

Следователи восстановили картину проведенной в Мордовии преступной «гастроли». Мужчина приехал в Саранск из Ульяновска, воспользовавшись сервисом поиска попутчиков, и остановился на съемной квартире. Фланируя по улицам мордовской столицы, он заприметил бизнес-центр, который выглядел вполне подходящим для криминального «визита».

После прибыльного захода в офисы мужчина на попутном транспорте поехал в Пензу. По пути он выкинул похищенный айфон 6 модели, который не смог разблокировать. Денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды, а ноутбук продал случайному прохожему за 500 рублей.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 100 тысяч рублей. Приговором суда жителю Калуги назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.