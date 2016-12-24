В Мордовии заключенному пытались переправить 10 сим-карт в черносливе

«Здесь будет город-сад»
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По информации УФСИН по РМ, в лечебном исправительном учреждении № 19 сотрудниками оперативного отдела предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.
При досмотре посылки, поступившей для осужденного к 8 годам 2 месяцам лишения свободы мужчины, были обнаружены и изъяты 10 сим-карт, спрятанные в плодах чернослива.
Разумеется, эта посылка с «секретом» до адресата не дошла.
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Президентский грант помог преобразить Краснослободск
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