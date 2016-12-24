Мошенники оставили фельдшера из Мордовии без 675 тысяч рублей

Медицинский работник из Ардатовского района республики пополнила прискорбный список жертв дистанционных мошенничеств. 51-летняя женщина не устояла перед магией «служебных полномочий» фальшивого работника Национального банка.

Жертва аферистов рассказала полицейским, что ей поступил звонок якобы от представителя финансового учреждения. Тот сообщил, что в эти минуты мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Женщина открестилась от всяких заявок на кредит, отказалась следовать каким-либо инструкциям и прекратила разговор.

Но жительницу Мордовии не собирались оставлять в покое. Через несколько минут ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником Национального банка. Чтобы потерпевшая не сомневалась в правдивости его слов, он прислал ей в мессенджере фотографию своего служебного удостоверения и порекомендовал срочно перечислить сбережения на «безопасный счет».

Обеспокоенная работница скорой впечатлилась служебными «корочками» и через терминал сделала перевод 675 тысяч рублей со своих банковских счетов на указанные ей реквизиты. После перечисления денежных средств мошенники сразу же оборвали всякую связь с финансовым «донором».

Как сообщает МВД по РМ, в настоящий момент проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению.

Полицейские напоминают: в случае сообщения о подозрительных финансовых операциях следует незамедлительно прервать разговор и перезвонить по номеру телефона, указанному на обороте банковской карты. Ни при каких обстоятельствах не передавайте третьим лицам секретную информацию, размещенную на оборотной стороне вашей банковской карты, а также не называйте коды, которые приходят вам на телефон в СМС, логин и пароль от личного кабинета в интернет-банке.

Если вам поступил сомнительный звонок, положите трубку и сами перезвоните в контактный центр банка. Прежде чем принять какое-либо решение, связанное с крупными денежными переводами, посоветуйтесь с близкими или специалистами.