Вопрос сохранения этнокультурной идентичности мордовского народа не теряет своей актуальности

Социум

В Саранске состоялся форум мордовской молодежи «Марса вейсэ — мы вместе». Мероприятие прошло по инициативе межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа и при поддержке Министерства культуры Мордовии.  

Создание условий для выявления эффективных методов работы с мордовской  молодежью, а также поддержка социально значимых молодежных инициатив — это и есть главная цель форума. Для ее осуществления необходимо проработать ряд моментов, в числе которых: формирование условий  для самореализации молодых людей, стимулирование интереса мордовской молодежи к изучению и сохранению родного языка и культуры.

Организаторы уверены, что для положительной динамики необходимо  создать условия, в которых представителям разных национальности будет комфортно психологически, для этого немаловажно определить пути взаимодействия органов государственной власти и самой молодежи.

Вопрос сохранения этнокультурной идентичности мордовского народа по-прежнему не теряет своей актуальности, и значимость таких мероприятий отмечают и организаторы и участники.

Программа форума получилась довольно насыщенной. Состоялась  форсайт-сессия, выступили языковеды, прозвучали песни на мордовском языке. Впереди у организаторов большие планы — создание этнокультурного отдела на базе молодежного центра. Кроме того, форум планируется сделать ежегодным.

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